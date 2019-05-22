İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Demre'de Müzeler Haftası kutlandı

Antalya’nın Demre ilçesinde Müzeler Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde Müzeler Haftası düzenlenen programla kutlandı.


Beymelek İlkokulu tarafından hazırlanan Müzeler Haftası kutlama programı, Demre Belediyesi Kültür Salonunda yapıldı. Müzeler Haftası kutlama programına Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beymelek İlkokulu müdürü Tülay Celepoğlu günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını yaptı. Ana sınıfı öğrencilerinin ront gösterisinin ardından drama gösterisi ve tüm sınıfların ortak çalışması “Anadolu'yu Geziyoruz” ile 2-A sınıfı tarafından yapılan müzikli oyun gösterisi ile tamamlandı.


'Geçmişten Günümüze, Yakın Tarihimiz' sergisi de katılımcılar tarafından ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.