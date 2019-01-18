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Demre'de vatandaşlara bez çanta dağıtımı yapıldı

Demre Belediyesi, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla ikinci kez bez çanta dağıtımı yaptı.


Belediye Başkanı Süleyman Topcu, AK Parti Demre Gençlik ve Kadın Kolları İlçe Başkanları ile birlikte vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasını halk pazarında vatandaşlara dağıttı. Bez çanta dağıtımının devam edeceğini kaydeden Başkan Topcu, "Biz de Demre Belediyesi olarak, çevre kirliliğinin önlenmesi adına sıfır atık projesine destekte bulunmak amacı ile çalışmamızı başlattık. Şu an semt pazarında vatandaşlarımıza ikinci kez doğa dostu bez alışveriş çantası dağıtımını yapıyoruz. İnşallah çevre kirliliğinin engellenmesi noktasında çalışmalarımızı genişleterek devam ettireceğiz" dedi.

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