İhlas Haber Ajansı

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Demre'de yağmur suyu kanalları temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yaklaşan kış ayları öncesinde Demre Belediyesi işbirliğiyle ilçede bulunan yağmur suyu kanallarını temizliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü, kış aylarında yoğun yağış alan Demre'de kanalların tıkanmaması ve tıkanan kanalların taşkınlara neden olmaması adına ortak bir çalışma başlattı. Yağmur suyu kanallarının temizlenmesi için, ASAT tarafından Gradall isimli kanal temizleme aracı ve bir adet kamyonet ile destek verilerek, yağmur suyu kanalları temizleniyor. Demreli vatandaşlar da yağmur suyu kanallarında yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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