Demre'de yatlar, denizle buluştu

Türkiye'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar denize indirildi.

Yatların denize indirilmesiyle koylara, tarihi ve doğal zenginliğe sahip olan Kekova'ya yat turları da başladı.

2018 Turizm sezonunun sona ermesiyle 2018 sonbaharında bakım için karaya çekilen yatlar, turizm sezonunun başlamasıyla bakımları tamamlanarak denize indirildi. Demre'nin Çayağzı Limanı'nda yatlar kızaklara yüklenerek denize indirildi. Teknelerin denize yolculukları sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Zaman zaman ulaşımın durduğu yolculuklarının ardından Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesinde çalışan yatların büyük bölümü Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.