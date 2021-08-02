İhlas Haber Ajansı

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Demre'deki orman yangını söndürüldü

Antalya’nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği belirtildi.


Demre'de saat 18.00 sıralarında Hoyran ve Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bir anda dumanlar dağı ve gökyüzünü kapladı. Alevlerin bölgedeki sera ve evleri tehdit ettiği yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile hızlı müdahalede bulunuldu. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 2,5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği belirtildi.

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