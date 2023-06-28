Denetim yapan ekiplerden sürücülere çikolata ve kolonya ikramı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek kazaları minimuma indirmek için denetim yapan ekipler, sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti.

Kurban Bayramı sürecinde yollarda kazaların yaşanmaması için tedbirler alan ve uygulamalar yapan Gazipaşa İlçe Emniyet Trafik Birimleri, Çamlı Mezarlığı önünde yapmış oldukları uygulamalar esnasında sürücülere kolonya ve çikolata ikram etti. Trafik birimleri, bayram nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için sürücülere trafik kurallarına uymaları ve kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.