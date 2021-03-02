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Denetime bu sefer keçiler takıldı

Antalya’da hastalanan oğlaklarını otomobil bagajında veterinere getiren çiftçi denetime takıldı.

Antalya'da hastalanan oğlaklarını otomobil bagajında veterinere getiren çiftçi denetime takıldı.


Manavgat'ta polis tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan kontrollerde ilginç bir olay yaşandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hafta sonu Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaptıkları uygulamada 07 L 6450 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü görevlilere hayvancılık belgesini ibraz ederken, otomobilin bagajında 2 tane oğlak olduğunu, hastalanan oğlakları Gündoğmuş'tan Manavgat'a veterinere getirdiklerini söyledi.Kontrolleri yapılan sürücü, izin belgelerini gösterdikten sonra veterinerin yolunu tuttu.

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