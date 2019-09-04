Denetimli serbestlik yükümlülerinden okul temizliği

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, Muratpaşa Belediyesi'nin yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarının bahçelerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında görev aldı. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim alması için okul bahçelerinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9 Eylül Pazartesi günün başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde belediye ekiplerinin hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Okulların talepleri doğrultusunda spor sahalarının yenilenmesinden boya ve asfalt işlerine kadar tüm iş ve işlemleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, “Okulların açılmasına artık sayılı günler kala Muratpaşa'da camilerini ve parklarını temizliğinde görevli denetimli serbestlik yükümlüleri de okulların temizliğinde görev almaya başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de peyzaj, çim biçme, ağaç budama çalışmaları yapıyor” dedi.