Denetlenen 16 bin 565 ton kömürden kriterlere uymayan 667 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacı ile denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2019 yılında 16 bin 565 ton kömür denetimden geçirilirken, kriterlere uymayan 667 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya'da tüketilebilecek yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, havaların soğumasıyla kömür kamyonları, kömür satış yerleri, konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına denetimlerini sıkılaştırdı.

Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kömür kamyonlarından il girişinde numuneler alınırken, gezici ekipler de katı yakıt satış noktalarını denetliyor. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde 2019 yılı içerisinde giriş yapan 534 adet kömür kamyonu denetime tabi tutularak, 16 bin 565 ton kömür denetimden geçirildi.

Denetim işleminde her bir kamyondan kömür numuneleri alındı ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olunan Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı'nda analize tabi tutuldu. Kriterlere uymadığı belirlenen 667 ton kömür il dışına çıkarıldı. Denetim faaliyetleri sonrasında 512 kömür kamyonuna ise Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi verildi. İl Mahalli Çevre Kurulu kriterlerine uygun olmayan kömür sattığı ve kullandığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara ise toplamda 55 bin 677 TL idari ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına yönelik 520 kez denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların kömür tüketimi konusunda bilgilendirilmesi yönünde afiş, broşür ve kamu spotu şeklinde çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, daha kaliteli bir hava solumaları için Antalya Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyardı.