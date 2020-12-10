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Dengesini kaybedip düşen yaşlı kadın öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde eğimli yolda yürürken dengesini kaybedip düşen 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eğimli yolda yürürken dengesini kaybedip düşen 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Olay, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Bademağacı Mahallesi Köprübaşı Yaylası'nda meydana geldi. Nazmiye Bargaç (79) isimli yaşlı kadın evinin yaklaşık 40 metre uzağında bulunan eğimli yolda yaya olarak dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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