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Deniz caddesi UKOME kararıyla tek şerit oldu

Kemer Merkez Mahallesi Deniz Caddesi, tek şerit olarak kullanılmaya başlandı.

Kemer Belediyesi Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile tek yöne düşürülen yolda, kent huzuru ve sağlığı sağlanması amaçlanıyor.


Deniz Caddesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için Kemer Belediyesi meclis üyeleri ile daha önce karar aldıklarını hatırlatan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, UKOME kararı ile de caddenin tek yöne çevrildiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, Antalya'ya gidiş yönünde tek yöne çevrilen yolda başta esnafın olmak üzere vatandaşların da rahat edeceğini ifade ederek, Kemer halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Topaloğlu'nun talimatıyla daha önce bisiklet yolu yapılmış ve vatandaşların bisikletleriyle daha güvenli yolculuk etmesi sağlanmıştı. Vatandaşların, tek yöne dönüştürülen yolda daha dikkatli davranarak ters yöne girmemeleri gerektiği bildirildi.

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