Deniz dibinde şaşırtıcı sonuç

Dalgıçlar, yaz boyunca bu kadar yoğun kullanılan bir şeritte çıkan atık miktarının son derece az olduğunu belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin falez kıyı bandında yer alan mavi bayraklı falez plajlarında hafta sonu deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü, Yunus Diving ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü dalgıçları, Cumartesi, Erenkuş ve Erdal İnönü falez plajlarında dalış gerçekleştirdi. Pazar günü ise İnciraltı, Mobil, Konserve Koyu falez plajlarında yapılan dalışlar yapıldı.

Dalışlarda genellikle çoğunluğu cam ve petlerden oluşmak üzere şişeler karaya çıkartılırken dalgıçlar, yaz boyunca oldukça yoğun kullanılan hatta çıkan atık miktarının son derece az olduğuna dikkat çekti. Eskiden bölgede yapılan dalışlarda otomobil lastiğinden inşaat atıklarına, plastik sandalyelere birçok şeyle karşılaştıklarını anlatan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, “Plajları kullan yerli ve yabancı komşularımıza hem çevreye yönelik gösterdikleri hassasiyetleri hem de belediyemizin plajlarına sahip çıktıkları için çok teşekkür ederiz” dedi.