Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi ve Antalya Sualtı Derneği üyeleri Kaleiçi Yat Limanı'nda yaptıkları dip temizliğinde çuvallarla plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu, ve sandalye gibi atıklar çıkardı.Denize 500 çipura yavrusu da bırakıldı.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu Sualtı Temizlik Timi kurdu. Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programının 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesiyle dalış eğitimi alan 20 genç, Antalya Sualtı Derneği üyeleriyle ilk sualtı temizliğini, Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirdi. Çalışmaya deniz polisinin kurbağa adamları da destek verdi.

Dalgıçlar, denizden çuvallarla atık çıkardı. Atıklar arasında plastik ve şişelerin yanı sıra soba borusu, sandalyeler, olta kamışları, lastikler, araba lastiği, kemik parçalarının yer aldığı görüldü. Sergilenen çöpler daha sonra belediye ekiplerince kaldırıldı. Etkinlikte ayrıca 500 çupra yavrusu dalgıç ve küçük öğrenciler tarafından denize bırakıldı. Çalışmalar hem su altından hem de havadan görüntülendi.

"Plastik ve cam atık fazla"

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, projenin amacının çevre konusunda, denizlerin kirliliği konusunda vatandaşların farkındalığını arttırmak olduğunu kaydetti.

Denizden çıkanların kendilerini de şaşırttığını ifade eden Başaran, "En çok plastik ve cam atıklar dikkatimizi çekti. Soba borusu, oltalar, lastikler çıktı. Denize 500'den fazla da çupra yavrusu bırakarak deniz ekosistemine katkı sağlamak istedik. Denizdeki atıklar sualtındaki çeşitliliğe çok zarar veriyor. Canlıların yaşam alanlarını yok ediyor. Buna dikkat çekmek istedik umarım başarılı olmuşuzdur" dedi.

"Çok faza çöp var"

Dalış yapan lise öğrencisi Deniz Dağ, “Bu projede yer aldığım için mutluyum. Çok fazlaca şişe, plastik vardı su altında. Herkesi denizleri temizlemeye davet ediyorum. Su altında bir o kadar daha çöp var” diye konuştu.