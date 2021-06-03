Deniz Kaplumbağalarını koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri işbirliği protokolü imzalandı

S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Deniz Kaplumbağaları Koruma, İzleme Ve Tanıtım Faaliyetleri İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya ve Çıralı Mahallesi Muhtarlığı Azası Ramazan Şahin tarafından imzalandı.

Protokol gereğince, Çıralı Kumsalı ve Çıralı ile Tekirova arasındaki küçük koylardan Maden Koyu, Beycik Bükü, Boncuk Bükü, Küçük Boncuk Koyu ve Mehmetli (Tekirova) Bükü kumsalları Deniz Kaplumbağası popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması faaliyetleri ile ilgili Kemer Belediyesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifine araç gereç, personel desteği sağlayacak, deniz kaplumbağaları ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanlarda, fuarlarda gerekli tanıtım faaliyetlerini yaparak, bu konularda levha tabela, afiş ve broşür yaptıracak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, protokolün hayırlı olmasını dilerken “ Çıralı bizim gözbebeğimiz olan bir yer. Özellikle dünyaca ünlü sahili ve Deniz Kaplumbağalarının burada yuvalandıkları, yumurtladıkları ve denizle buluştukları çok özel bir bölgemiz. Kemer Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bölgeye ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ile birlikte Deniz Kaplumbağaları Koruma, İzleme Ve Tanıtım Faaliyetleri İşbirliği protokolünü imzaladık. Hayırlı olsun” diye konuştu.