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Deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, petrol türevi deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Antalya Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, olası kazalar öncesinde ilgili kurumların hazırlıkları test edildi.



Antalya sahil şeridinde olası bir petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı, kirliliğin çevreye zarar vermeden en etkili şekilde bertaraf edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla Acil Durum Senaryosu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ASBAŞ, Shell ve ÇEKİSAN kıyı tesisleri işbirliğiyle düzenlenen deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı Antalya Limanı şamandıra sahası yakınlarında yapıldı.



İlgili birimler harekete geçti


Senaryo gereği denize petrol veya ürünleri sızıntısı oluştuğu ihbarı üzerine ilgili birimler harekete geçti. Denizdeki kirlilik fark edilir edilmez, tatbikata dahil edilen Most Denizciliğe ait iki tekne ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir tekne ile sızıntı bölgesinde bariyer oluşturuldu ve gerekli çalışmalar yürütüldü. Tatbikatla olası bir kazada ilgili kurumların hazırlıkları ve donanımları test edildi.



Tatbikat sonrasında Antalya Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi yetkililerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında; söz konusu kıyı tesislerinin olası bir gemi kazasına müdahale esnasında imkan ve kabiliyetlerinin oldukça geniş olduğu belirtilerek, sahip olunan bu imkânların daha verimli kullanılması yönünde bilgi paylaşımı yapıldı.

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