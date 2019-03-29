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Deniz otobüsü yaz tarifesine geçiyor

Antalya Kaleiçi Yat Limanı-Kemer Marina arasında seferlerine devam eden deniz otobüsleri 1 Nisan tarihi itibariyle yaz tarifesine geçiş yapacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in göreve gelir gelmez sefere başlattığı atıl vaziyetteki Deniz Otobüsleri baharın gelmesiyle birlikte Antalya- Kemer arasında tarife değişikliğine gidiyor.


Deniz otobüsleri haftanın 7 günü Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan 09.00- 17.00 saatlerinde, Kemer Marina'dan 10.30-18.30 saatlerinde hareket edecek. Tam bilet fiyatının 15 lira olduğu Deniz Otobüslerinden emekliler 10, öğretmen 10, öğrenciler 9 TL'ye faydalanabiliyor. Ulaşımdan 65 yaş üzeri vatandaşlar, gaziler, yakınları, engelliler ve refakatçileri, polis, jandarma, basın mensupları ve 0-6 yaş çocuklar ücretsiz yararlanabiliyor.

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