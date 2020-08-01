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Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığıyla eşitlendi, Antalya denize döküldü

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaltı sahilinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dünyaca ünlü Konyaltı sahilinde yoğunluk oluştu.


Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü yüksek nemle birlikte sıcak hava etkili oldu. Yüzde 77'lere ulaşan nem bulutları şehrin üzerini kapladı. Akdeniz'i çevreleyen dağlar ve açık denizde görüş mesafesi kısaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise bayram yoğunluğu yaşandı. Kıyı kesimi ve denizin içindeki kalabalık dikkat çekti. Denize gelen yerli ve yabancı misafirler Akdeniz'in mavi sularında yüzmenin keyfini yaşadı. Sahile dökülen tatlı su birikintileri tatilcilerin uğrak mekanı oldu.



"Sıcak ve nemli hava var"


Afyonkarahisar'dan Antalya'ya tatile gelen Semih Düğüncü, “İki günlüğüne Konyaaltı sahiline geldim. Hava sıcak ve nemli. Yine de güzel bir havası var. Oteller çok güzel. Biraz kalabalık ama yine de güzel yerdeyiz” dedi.

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