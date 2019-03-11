Denizanası ile temastan kaçınılmalı

Türkiye'de İskenderun körfezinde üreme alanına sahip olan Göçmen denizanalarının, Doğu-Batı yönündeki yüzey akıntıları ile seyrek de olsa zaman zaman Antalya körfezine taşınabildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, ‘Geçici olan bu süreçte yüzücülerin, dalgıçların, amatör veya profesyonel balıkçıların, cankurtaranların dikkatli olmaları ve denizanasıyla temastan kaçınmaları gerekir. Denizanaları kıyılara vurmuş/ölü dahi olsa temas edilmemelidir' diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarında son günlerde görülen denizanaları hakkında açıklamalarda bulundu. Denizanasıyla temas durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Dekan Deval, ‘Denizanaları zehirli nematokist (minik kapsülcükler)'e sahiptirler. Denizanası ile temas durumunda bu canlıların dokunaçları deriye yapışıp kalır. Bu dokunaçlarda bulunan henüz açılmamış nematokistlerin açılması zehirlenmenin şiddetini arttırır. Bu yüzden henüz açılmamış nematokistler mümkün olduğu kadar çabuk deriden uzaklaştırılmalı veya açılmaları engellenmelidir" dedi.

Nematokistleri patlatmadan deriden uzaklaştırmanın en güvenli yolunum deniz suyu kullanmak olduğunu belirten Dekan Deval, ‘Deniz suyu ile uzaklaştırılamayan dokunaçlar amonyak kullanılarak veya küt kenarlı bir cisimle (kredi kartı veya bıçağın sırt kısmı) sıyrılarak veya cımbızla nazikçe tutularak uzaklaştırılabilir. Sert temas (ovma, kaşıma gibi) veya tatlı su ile yıkama nematokistlerin yoğun şekilde açılmasına neden olduğu için bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Denizanasıyla karşılaşan yüzücülerin panik yapmaması ve korkmaması gerektiğini belirten Dekan Deval, ‘Dikkat edilmesi gereken, denizanalarıyla temasta bulunmamaktır. Elimizle bir temasta bulunmuşsak elimizi gözümüze sürmemeliyiz. Aksi halde gözümüzü tahriş eder. Riskli durumlarda hastaneye gitmekte fayda var" diye konuştu.