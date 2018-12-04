Denizciler Dünya'nın en büyük fuarına katılacak

MEAK Deniz Ticaret Odası Fuarlar Komitesi Başkanlığını sürdüren DTO Antalya Şubesi, 19-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan Boot Düsseldorf Fuarına katılacak.

İMEAK DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Boot Düsseldorf Fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; tur firmaları ve marinalar için 170 metrekare alan, dalış turizmi içinde 50 metrekare alanın tahsis edildiğini söyledi. Çetin, “Dünya Denizcilik sektörünün buluştuğu en önemli fuar organizasyonlarından biri olan Boot Düsseldorf Fuarına katılım sağlamak amacıyla Fuar Komitesi Başkanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tur firmalarımız, Marinalar, Dalış Turizmi firmaları bu fuarda yerlerini alacaklar. Ülkemizin deniz ve sualtı zenginliğini göstermek ve Turizm destinasyonlarımızı tanıtmak amacıyla orada olacağız. Yine dünyanın son dönem gerçekleşen sektörel gelişmelerini yakından takip etme fırsatı bulacağız” dedi.