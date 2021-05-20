Denizcilik Fakültesi'nin yeniden açılması çalışmaları

Dr. Özlenen Özkan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Kemer'de yer alan ve şu anda kapalı durumdaki Denizcilik Fakültesi Binasının son durumunu ele alındı.

Özlenen Özkan ve Necati Topaloğlu, Kemer'de bir araya geldi. Rektör Özkan'a, ziyareti sırasında, rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre'de eşlik etti. Ziyarette, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Gülsüm Bal da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Topaloğlu, bir eğitimci olarak Göynük Belediye Başkanlığı zamanında ve Kemer Belediye Başkanı olduktan sonraki süreçte eğitime verdiği katkıları ve destekleri anlattı.

“Denizcilik Fakültesi Binasının son durumunu konuştuk”

“Eğitim varsa gelecek var” sloganı ile hareket ettiklerini belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Rektör Özlenen Özkan'ın ziyaretinden memnun olduk. Özlenen hanım aynı zamanda Kemerlidir ve Kemerimize ayrı bir önem vermektedir. Kemer'de yer alan ve şu anda kapalı durumdaki Denizcilik Fakültesi Binasının son durumunu kendisi ile konuştuk. Burada bir çalışma yapacaklarını söylediler. Burayı, eğitim ve öğretime kazandırmak için Kemer Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi kendilerine ilettim. Özlenen Özkan'da bizde sizlerden bunu beklerdik dedi. Fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra burayı ayağa kaldırmak için Kemer Belediyesi olarak hazırız” dedi.

“Akdeniz Üniversitesi olarak burada varlık göstermeyi diliyoruz”

Kemerli olduğunu ve Kemer'in kendisi için ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Özlenen Özkan, “Bir Kemerli olarak Kemer benim için ayrı bir yer. İlk ziyaret ettiğimiz belediye de Kemer Belediyesi oldu. Başkanımızı da çok seviyoruz. Aile dostumuz aynı zamanda. İnşallah hep beraber çok iyi bir turizm sezonu geçiririz. Eğitimi de konuştuk başkanımla. Akdeniz Üniversitesi olarak burada varlık göstermeyi diliyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, Başkan Topaloğlu, Rektör Özkan'a Kemer fotoğrafının yer aldığı bir plaket ve kolonya takdim etti. Topaloğlu, ziyaret sonrası Başkan Yardımcıları Emin Gül, Gülsüm Bal ve Rektör Özlenen Özkan ve Akdeniz Üniversitesi heyeti Denizcilik Fakültesi Binasının son durumunu yerinde inceledi.