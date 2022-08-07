Denizde ayağına kramp giren vatandaş, cankurtaran robotla kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de ilk olarak dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda başlattığı insansız cankurtaran robotu uygulaması, tatilcilerin takdirini topluyor. İnsansız cankurtaran robotuyla 10 vatandaş boğulmaktan kurtarılırken, yerli ve yabancı tatilciler gönül rahatlığı ile tatilin tadını çıkarıyor. Denize girdiği sırada ayağına kramp giren bir vatandaşın kurtarılma anıysa kameralara yansıdı.

Konyaaltı Sahili her gün dünyanın dört bir yanından binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği insansız cankurtaran robotu projesiyle, tatilciler gönül rahatlığı ile denize giriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Plajı'nda hizmet veren insansız cankurtaran robot, deniz de boğulma vakalarına anında müdahale edebiliyor.

Anında müdahale

Cankurtaranlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız cankurtaran robotu, sekiz yüz metre menzili ile kırk beş dakika su yüzeyinde kalabiliyor. İki yüz kilogram yükü taşıyabilen robot, kamera ve aydınlatma sistemiyle de vaka ile iletişim sağlayacak ses sistemine sahip. Tamamen yerli üretim olan insansız cankurtaran, tatillerini geçiren misafirlerin büyük beğenisini topluyor. İlk kez geçtiğimiz yıl kullanılmaya başlanan insansız cankurtaran robotuyla on vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

“Tatilciler çok memnun”

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Konyaaltı İşletme Müdürü Mehmet Şahin, insansız cankurtaran robotunun tatilcilerden tam not aldığını söyledi. İki yıldır cankurtaran robotunun hizmet verdiğini dile getiren Mehmet Şahin, “Cankurtaran robotunun kullanımına yönelik gerekli eğitimlerimizi aldık. Plajımızda cankurtaran robotumuz hizmet veriyor, tatilcilerimiz çok memnun. Çok hızlı bir şekilde bir boğulma vakası olduğunda müdahale edebiliyoruz. Bu zamana kadar insansız cankurtaran robotumuz 10 vatandaşımızın hayatını kurtardı” ifadelerini kullandı.

Kramp giren vatandaşa anında müdahale

Denizde yüzerken ayağına kramp giren ve insansız cankurtaran robotuyla kıyıya kadar getirilen Ali Akın, ilk olarak cankurtaranlara teşekkür etti. Her gün denize girdiğini söyleyen Ali Akın, “Cankurtaran arkadaşlar çok dikkatli, ayağıma kramp girmişti, dinlendiğimi fark ettiler ve hemen cankurtaran robotu gönderdiler. Rahat rahat kıyıya kadar geldim. Böyle bir hizmeti verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim. Burada güven içinde denize girebiliyoruz” diye konuştu.

“Gönül rahatlığıyla denize girebiliyoruz”

Kızıyla denize gelen Başaran Yeşilyurt isimli tatilci de “Denizde yüzerken zaman zaman birtakım olumsuzluklar yaşanabilir. İnsansız cankurtaranın olduğu bu plajda vatandaşlar daha bir gönül rahatlığı ile denize giriyor. Biz çok memnunuz. Arkadaşlarımızdan robot sayesinde kurtulan insanların olduğunu duyduk. Çok güzel bir şey” dedi.