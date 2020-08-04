Denizde mahsur kalan balıkçıyı meslektaşları kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde kayalıklara çarptıktan sonra teknesinde mahsur kalan balıkçıyı meslektaşları kurtardı. Halat yardımıyla sahile çıkarılan tekne, barınağa götürülerek bakıma alındı.

Amatör balıkçılıkla uğraşan Ahmet Çelikoğlu balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Çelikoğlu, sabaha karşı Belek barınağına dönmek isterken kayalıklara çarpması sonucu teknesi mahsur kaldı ve arkadaşlarına haber verdi. Bunun üzerine meslektaşları bir başka tekne ile Çelikoğlu'nun bulunduğu bölgeye gelerek, halat yardımıyla tekneyi sahile çıkardı. Kullanılamaz hale gelen tekne, vinç yardımıyla barınağa getirilerek bakıma alındı.