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Denizde ölü bulunan yaşlı adamdan geriye bastonu ve kıyafetleri kaldı

Antalya’da denize giren 85 yaşındaki adam denizde ölü bulundu.

Antalya'da denize giren 85 yaşındaki adam denizde ölü bulundu. Boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamdan geriye, sahildeki bastonuyla kıyafetleri kaldı.


Olay, sabah 08.00 saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizin içerisinde hareketsiz bir vatandaşın olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından limandan çıkan deniz polisi, sudaki kişiyi bota alarak kıyıya getirdi. Sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, sahilde yaptığı araştırmada şahsa ait eşyaları plajda buldu. İsminin Özkan Durmuş (85) olduğu belirlenen yaşlı adama ait bastonu ile çantasından kıyafetleri ve cep telefonu çıktı. Polis, sahilde şahsın üzerinde inceleme yaparken, yakın bölgedeki tatilcilerin ise denize girmeye devam etmeleri dikkat çekti.



"Kışın bile denize gelirdi"


Durmuş'u tanıdığını ve her gün düzenli bir şekilde yüzmeye geldiğini belirten Hüseyin Alkaya, “Kışın bile sabahları denize gelirdi. Tanırız birbirimizi. Genelde grup halinde geliyorlardı. Sabah gördüm onları burada. Eşyalarını biz bulduk” dedi.


Özkan Durmuş'un cenazesi polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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