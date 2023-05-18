Denizde oluşan ve vatandaşları tedirgin eden görüntünün mevsimsel polenler olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde görülen ve dalgalarla yayılan sarı görüntü, turistler ile vatandaşları tedirgin etti. Sahile vurup kumsalda da sarı iz bırakan görüntünün sebebinin mevsimsel doğa olayı polenler olduğu ortaya çıktı.

Evrenseki Beachpark Sahili'de 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede denizde görülen sarı renkli madde, turistleri ve vatandaşları tedirgin etti. Evrenseki Deresi'nin denize döküldüğü, balıkçı barınağının bulunduğu yerin yakınlarında görülen ve daha sonra dalgalarla insanların denize girdiği sahilde yayılan sarı maddenin ne olduğu merak konusu oldu. İlk etapta blok halinde görülen sarı maddenin, yayılarak sahilde ilerlediği, dalgalarla birlikte kumsalda da sarı bir iz bıraktığı gözlendi.

Oluşan görüntünün mevsimsel geçiş sürecinde polenlerden kaynaklı zararsız bir doğa olayı olduğu anlaşıldı.