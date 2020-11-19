Denizdeki çöplere dolanan yeşil yavru deniz kablumbağasını balıkçılar kurtardı

Antalya'da denizdeki çöplere dolanarak su üzerinde kıvranan yeşil yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz gün, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi açıklarında denize balık tutmak için tekneyle açılan bir grup, su üzerinde denizdeki çöplere dolanmış yeşil yavru deniz kablumbağasını fark etti. Vatandaşlar, tekneye aldıkları yeşil yavru deniz kablumbağasını çöplerden kurtararak tekrar denize saldı. Yeşil yavru deniz kablumbağası suya girmesiyle birlikte denizin dibine doğru yüzerek gözlerden kayboldu.