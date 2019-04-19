Denizden buzdolabı çıktı

Su altından çıkan buzdolabı, radyo, çaydanlık, egzoz, otomobil lastiği, sandalye, battaniye, halı gibi eşyalar görenleri hayrete düşürdü.

Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği Çevre Festivali, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği ile başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı 20 kişilik ekibe Deniz Polisi, Jandarma Sahil Güvenlik, Akdeniz Üniversitesi ve GEA Arama Kurtarma Grubu da eşlik etti. Tarihi Yat Limanında balıkçı teknelerinin bağlandığı alanda dalış yapan ekip, kısa süre içerisinde suyun altından akla gelmeyecek çöpler çıkardı. Radyo, çaydanlık, tava, egzoz, otomobil lastiği, sandalye, battaniye, halı, cam ve plastik şişe çıkan çöplerden sadece bazılarıydı. Özellikle sudan çıkarılan mini buz dolabı görenleri hayrete düşürdü.

"Aşağıda durum pek parlak değil"

Elinde balıkçı çizmesi ile sudan çıkan Başkan Uysal, "Dalgıç arkadaşlarımızla birlikte bir marina temizliği yapalım dedik ama aşağıda durum pek parlak değil. Gerçekten çok vahşi bir şekilde kirletmişiz, çok geniş çaplı bir temizliğe ihtiyaç var" dedi.

Bir miktar çöpün çıkarıldığını aktaran Uysal, çok daha fazla çalışma gerektiğini vurguladı. İnsanoğlunun en kötü davranışlarından bir tanesinin doğayı vahşi bir şekilde kirletmesi ve tahrip etmesi olduğunu dile getiren Uysal, "Kirletmeyelim, çevremizi doğamızı koruyalım" mesajını verdi.

"İnsanın neler yapabildiğini aşağıda çok net gördük"

Çıkan çöplerin inanılır gibi olmadığını belirten Uysal, "Aşağıda battaniye falan da var, halı var, hurda elektronik araçlar var, bol miktarda şişe var, bol miktarda halat, demir. Yani bunun çok geniş çaplı bir temizliğe konu edilmesi lazım. İnsanın neler yapabildiğini aşağıda çok net gördük, kendi yaptıklarımızı gördük ve üzüldük. Umuyorum ki insanlık bunu yapmayacak bir niteliğe, kaliteye ulaşacak" şeklinde konuştu.

Uysal, festival kapsamında 3 gün boyunca "ego insandan eko insana" sloganıyla bir yaklaşım içerisinde etkinlikler gerçekleştirileceğini paylaştı.

Yapılan temizlik çalışmasının ardından denize yaklaşık bin adet mikrobiyal yöntemlerle çevre iyileştirme ve temizliğinde kullanılan bukaşi topu atıldı.