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Denize boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti

Antalya’da üç gün önce girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 47 yaşındaki harita teknikeri, kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'da üç gün önce girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 47 yaşındaki harita teknikeri, kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce 47 yaşındaki harita teknikeri Özcan Alkan, Konyaaltı Sahili Varyant altından denize girdi. Bir süre sonra Alkan'ın suda hareketsiz olduğu fark edildi. Alkan'ın yeğeni ve çevredekilerce sahile çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alkan, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm tedaviye rağmen 2 çocuk babası Alkan, hayatını kaybetti.

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