Denize bukaşi topları bırakılacak

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Festivali, yarın Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilecek deniz dibi temizliğiyle başlıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılacağı temizlik çalışmalarında denize mikrobiyal yöntemlerle çevre iyileştirme ve temizliğinde kullanılan bukaşi topları bırakılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çevre Festivali, 19 Nisan Cuma günü Kaleiçi Yat Limanı'nda Akdeniz Üniversitesi ve GEA Arama Kurtarma grubunun katılacağı deniz dibi temizliğiyle başlıyor.

Deniz dibi temizliği

Başkan Uysal'ın da katılacağı yaklaşık 20 kişilik grup, tarihi Yat Limanı'nda balıkçı teknelerinin bağlandığı alanda temizlik çalışması gerçekleştirecek. Yapılacak temizlik çalışmasının ardından denize yaklaşık bin adet mikrobiyal yöntemlerle çevre iyileştirme ve temizliğinde kullanılan bukaşi topu atılacak.

Festivalde ilk gün, deniz dibi temizliğinin ardından Muratpaşa Kent Meydanı'nda saat 14.00'de stantlarını açılması ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. 21 Nisan Pazar günü sona erecek festival süresince Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi Çevre Platformu üyesi dernekler birbirinden farklı atölyeler düzenleyecek.

Akdeniz Foku protokolü

Antalya'da yaşayan herkesi dünyaya nefes olmaya çağıran Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Sayısız çevre sorunu ile boğuşan dünyamıza nefes olmak istiyoruz. Çevre Festivalimiz süresince, değişik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarımıza katılacak komşularımıza; ekolojik hjjyen malzemelerinden, yoğurt yapımına, elektrik üretimine varana kadar pek çok konuda bilgiler aktarılacak. Yine festival kapsamında; deniz dibi temizliği ve Akdeniz Foku'nun korunmasına yönelik protokol imzalayacağız” dedi.

Atölye çalışmaları

Festivalde, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği seramik, Kırşehir Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekolojik hijyen malzemeleri, Teke Yörük Türkmen Federasyonu ve Teker Yöresi Avşar Yörükleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ise sirke ve meyveli yoğurt yapım atölyeleri gerçekleştirecek.

Tüm Yenilenebilir Enerji Tüketiciler Derneği'nin ‘Kendi Elektriğini Kendin Üret' isimli atölye çalışmasıyla katılacağı festivalde Eskişehir Gönüllüleri Derneği Benim Balkonum Benim Bahçem atölyesiyle, JCI Antalya ise karbon ayak izi hesaplama atölyesiyle festivalde yer alacak. Buğday Derneği, cam üfleme sanatçısı Suat Topbaşı, Antalya Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri, Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi, Refikler Çiftliği de atölye çalışmalarıyla festivalde yer alacak.