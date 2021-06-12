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Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde boğulma tehlikesi yaşayan yerleşik Rus kadın, cankurtaran tarafından kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikesi yaşayan yerleşik Rus kadın, cankurtaran tarafından kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı.


Olay dün, Konyaaltı Sahili'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus uyruklu kadın, sahilde denize girdi. Bir anda boğulma tehlikesi yaşayan kadını gören can kurtaranlar denize girerek müdahalede bulundu. Kıyıya çıkartılan kadın, ardından bölgeye çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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