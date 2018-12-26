Denizi kirleten gemiye 479 bin 600 lira ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan, Bahamalar bandralı 16 bin 960 gross tonluk Danny Boy isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 479 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu idari para cezası ödenene kadar gemi seyrüseferden men edildi.

İhbar hattı

Akdeniz'in mavi kalması için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebiliyor. Büyükşehir ekipleri, deniz kirliliği ile ilgili şikayetleri hassasiyetle değerlendirirken, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.