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Denizi kirletene af yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen iki deniz aracına toplam 35 bin 176 lira para cezası uyguladı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen denetimler esnasında SETUR Marina'da bağlı olan iki deniz aracının deniz kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Gemilere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca toplam 35 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.



İhbar hattı


Akdeniz'in mavi kalması ve denizlerin kirletilmemesi için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebiliyor. Büyükşehir ekipleri, deniz kirliliği ile ilgili şikayetleri hassasiyetle değerlendirirken, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.

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