Denizin altında masa kurup glutensiz beslendiler

Çölyak Hastalığı buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten proteininin ince bağırsakta oluşturduğu bir alerjiden kaynaklanıyor. Tedavisi henüz bulunmadığından çölyak hastalarının ömür boyu özel bir perhiz uygulamaları gerekiyor. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı “Dünya Çölyak Farkındalık Ayı” olduğundan dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Antalya Çölyak Derneği ile Mavi Akdeniz Spor Kulübü bir araya gelerek çölyak hastalığı için anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attılar. Spor kulübü üyeleri Antalya'da dalış yaparak, suyun altına kurdukları masada glutensiz yemek yediler.

"Çölyak İçin Glutensiz Beslenme Her Yerde"

Düzenlenen etkinlikle ilgili İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, en önemli sorunlarından bir tanesinin çölyak hastası çocukların gıdalara erişmesinin biraz güç ve pahalı olduğunu aktardı. Glutensiz gıdaların yaygınlaştırılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştiren bir dernek olduğunu dile getiren Yılmaz, ilk kez bu tür bir etkinlik yapılacağını söyledi. Yılmaz, "Ekibimizin elinde glutensiz ürünleri olacak. Su altında glutensiz beslenmeyi gerçekleştirmiş olacak. Biz 'Çölyak İçin Glutensiz Beslenme Her Yerde' sloganını geliştirdik. Havada, suda karada olmasının hiçbir önemi yok glutensiz beslenebilirz. Aslında normal bireylerden çok büyük farklılıklarımız yok ama glutensiz beslenmek bizim için hayat meselesi" şeklinde konuştu.

"Bize ödenek vermeyin"

Türkiye'de bir çok glutensiz ürün olmasına rağmen gıda şirketlerinin "glutensiz" veya "gluten içermez" ibaresi yazmadığını ifade eden Yılmaz, bu konuda gıda sektörüne çağrıda bulundu. Yılmaz, "Normal bireylerin yüzde 1 KDV ile aldıkları ekmeği biz yüzde 8 KDV ile alıyoruz. Yani bir ekmeğimizin 35 lira, bir çikolatamızın 20 lira olduğunu düşünürseniz bizim ülkemizdeki sosyoekomonik şartlarda hele birden fazla çölyaklı çocuğu olan bir ailenin bununla yaşaması mümkün değil. En büyük arzumuz bu ürünlerin bulunabilirliğinin arttırılması ve fiyatların düşürülmesi. Ayrıca 78-108 lira civarında bir ödenek veriliyor hastalara, bir çikolatanın 20 lira olduğunu durumda bu rakam komik kalıyor. Bizim için ürünleri normal fiyatlara indirdikten sonra ödeneği hiç vermeseler de olur. Çubuk krakerimiz 20 lira olacağına 1,5 lira olursa ödenek vermelerine gerek yok. Ben şahsi olarak ödeneği arttırmayın hatta bizden alın ama ürünleri bulunabilirlik ve fiyat açısından dengeye oturtun diyorum" diye konuştu.

26'ncı dönem TBMM'de Çölyak Araştırma Komisyonununda görev aldığını anımsatan Yılmaz, kızının da bir çölyak hastası olduğunu belirtti.

Mavi Akdeniz Spor Kulübü üyesi Behice Yetkin ise böyle bir etkinlikle bir ilke imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çölyak hastalarının her zaman yanlarında olduklarını. Suyun altına bir masa kurduklarını anlatan Yetkin, önce dalış yapacaklarını ardından masanın üzerine kuracakları sofra ile glutensiz besleneceklerini söyledi. Yetkin, "Glutensiz simit, poğaça, çikolata gibi normalde en çok gluten bulunan gıdaları yiyeceğiz. Çölyak hastalığı doğuştan olan bir hastalık değil sonradan da hasta olunabiliyormuş. Aslında gluten zararlı ama onlar için daha da zararlı olduğu için insanları glutensiz beslenmeye yönlendirmemiz lazım" mesajini verdi.