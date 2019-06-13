Denizlerimiz tehlikede

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenledi. Festival kapsamında akademisyenlerin katıldığı konferanslar, belgesel gösterimleri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın proje yürütücüsü, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) proje ortağı olduğu “Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” başladı. Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen festivale Antalya Vali Yardımcısı Cengiz Cantürk, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, CNN Türk Meteorolojisti Bünyamin Sürmeli, Gazeteci, Yazar ve Denizci Turgay Noyan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İklim değişikliği gerçeği

Festival, doğaseverler ve öğrenciler tarafından oluşturulan fotoğraf ve resim sergisi açılışıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, küresel iklim değişikliğinin günümüzün en büyük gerçeği olduğunu ifade ederek, “Son dönemde insanoğlunun yaptığı olumsuz katkılar doğal döngüyü oldukça hızlandırdı ve yıkıcı hale getirdi. Eğer bir şey yapmazsak bunun yıkıcı etkilerinden korunmak bizim elimizde değil. Karşımızdaki katı gerçeğe karşı önlem almak zorundayız” diye konuştu.

Yabancı türler artıyor

İklim değişikliğinin denizlere olan olumsuz etkileri konusunda ise Topaloğlu şunları söyledi: “Bugün halâ Akdeniz'de binin üzerinde yabancı tür var. Bunların 450'si istenmeyen tür. Yetmiş kadarı balık ve bunun sayısı her gün artıyor. 80 milyonluk bir ülkeyiz ve mavi ekonomi dediğimiz denizlerimizi protein kaynağı olarak kullanmak zorundayız. Aslında bu yayılmanın bir biyo güvenlik sorunu olduğu ortaya çıkıyor. Durum zannettiğimizden daha ciddi. Kayıpları en aza indirmek için uyum sağlamalıyız. Bilimsel araştırmalarla etkin mücadele yöntemleri ortaya koymalıyız. Biz buradaki çalışmalarla küçük bir kıvılcım yakıyoruz. Ama bunları yolumuzu aydınlatan meşaleler haline getirmek gençlerin görevi.”

Antalya doğal müze

Antalya körfezinin deniz biyoçeşitliliği bakımından çok zengin ve eşsiz bir yer olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Durmuş Ali Arslan da “Türkiye'deki 16 özel korumalı bölgeden dördü Antalya sınırları içerisindedir. Doğal bir müze özelliği taşıyan bölgemiz çevre iklimi konusunda uygulama merkezidir. Bu da bizlerin kıyılarımızı daha iyi korumamız gerektiğini gösteriyor. 2017 yılında başlayan projemiz 2019 yılında neticelenecek. Bu kapsamda bugüne kadar halk sağlığı toplantıları, kamu kurumlarıyla ortak çalıştaylar düzenlendi. Özellikle çocuklarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Denizimiz, dağlarımız, çevremiz bizim aynı zamanda ekonomimizin de bir parçası. Turizm, tarım diğer faaliyetler bunun üzerinden yürüyor. Denizimize ve çevremize sahip çıkmamız hayati bir önem taşıyor” dedi.

Denizlerimiz tehlikede

Deniz ve çevre kirliliğinin sadece Antalya'nın değil dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Antalya Vali Yardımcısı Cengiz Cantürk, şöyle konuştu: “Dünyada denizlerimiz tehlike içerisinde. Atık maddeler ve kimyasalları dereler yoluyla denizlerimize akıttık. Denizleri yok olmayan poşetler ve plastik şişlerle kirlettik. Özellikle son 50-60 yılda sanayi tesisleri, endüstriyel gelişim bunların ortaya çıkardığı atıklar, bu atıkların iyi bertaraf edilememesi bu kirliliklere sebep oldu. Ozon tabakasını bile delmiş insanların bu işlerden vazgeçmesini söylüyoruz. Ama bizi sevindiren bir husus var o da son 30 yıldır çevre bilincinin oluşmaya başlaması. Ülkeler de ciddi tedbirler almaya başladı. En önemlisi ise çocukların gençlerin bilinçlendirilmesi. Projenin çok yararlı olacağını, buradan çıkacak kararların acilen uygulanması gereken bir çalışma olduğunu ve gençlerimizin de çok iyi dersler alması gereken bir çalışma olduğunu ifade edebilirim.”

Gelecek sene gençler yapacak

Projenin iki yılda özellikle gençlerde farkındalık oluşturduğunu gözlemlediklerine vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi Sorumlusu Dr. Elif Özgür Özbek de “Gelecek sene ise bu festivali tamamen gençler ve çocuklar yapacak. Festivalde ne olması gerektiğini gençler söyleyecek, biz de uygulayacağız. Projemizin en önemli çıktılarından biri de bunun bir iklim değişikliği koordinasyon merkezinin oluşturulması için öncü proje olması oldu” diye konuştu. Özbek daha sonra proje sunumunu gerçekleştirdi.

Dereceye grineler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” konulu resim sergisi, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereye giren öğrencilere ödülleri verildi. Birinci olan öğrenciler ise bisikletle ödüllendirildi.

“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Yabancı ve İstilacı Türler, Değişen Ekosistemler” konulu Fotoğraf Yarışması'nda birinci olan yarışmacılarda ödülleri verildi