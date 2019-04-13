Dentapol Diş Kliniği büyümeye devam ediyor

Dentapol ve Dentagross markalarıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen diş klinik zincirini oluşturan Entamed Grup, yeni kliniğini Dentapol markası ile Antalya'da açtı.

Açılışa 165 ülkenin sağlık turizmi temsilcileri, uluslararası 17 TV kanalı ve basın mensupları katıldı. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Fatih Erkün ve Ortodonti Uzmanı Şafak Erkün tarafından Lara bölgesinde açılan 3 katlı klinik; 5 üniteden oluşuyor.

Diş Hekimi Fatih Erkün amaçlarının Antalya'da kurumsal bir marka çatısı altında hizmet vermek olduğunu söylerken, kurumsal bir yapının avantajları ile hastalarına çözümler sunacaklarını dile getirdi.

Diş Hekimi Şafak Erkün ise Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olabilecek sağlık turizmi atılımının bu zamana kadar profesyonelce yapılamamasının üzücü olduğunu ve bu işi diş hekimliği alanında profesyonelce yapmaya talip olduklarını açıkladı.

Entamed Grup Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Yalçın Genç ise "Daha fazla hastamızın gülmesini sağlamak için 23 yıl çok çalıştık. 2018 yılında zincirleşme ve Türkiye'de büyüme kararı aldık. Diş Hekimliği sektöründe 20 yıldan beri yüksek standartlı hizmetleri sayesinde öncü hale getirdiğimiz Dentapol markasının kalite, yönetim ve idari yapısı artık Antalya'da. Yıllar içinde ilke edindiğimiz güler yüzlü hizmet ve koşulsuz hasta memnuniyeti politikamız sayesinde hastalarımız tarafından güven duyulan bir marka haline geldik. Bu politikamızı kurumsallaşma ve standardizasyon potasında eritmeye çalışarak Antalya halkına hizmet sunacak olmaktan onur duyuyoruz" dedi.