Deplasmana lider giden Kepez lider döndü

Antalya'nın 3'üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, ikinci yarının ilk maçını yaptığı Tokat temsilcisi Merkür Holding Erbaaspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla döndü. Son 6 maçtır yenilmeyen Kepez Belediyespor, 34 puan ile grup liderliğini sürdürüyor. Karşılaşmanın baştan sona üstün tarafı olan Kepezlilerin bir topu direkten dönerken, kaleciyle karşı karşıya kaldıkları 3 pozisyonu da gole çeviremedi. Zirvedeki rakiplerin de berabere kalması ve yenilmesiyle liderlik pozisyonunu koruyan Kepezliler, 3 puanı kaçırmanın hüznü ve bir yandan da liderliği devam ettirmenin coşkusu ile Antalya'ya döndü.