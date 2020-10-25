Depo alev topuna döndü, bina sakinleri gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alev topuna dönen depodan üst katlara çıkan alev ve dumanlar nedeniyle binada oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 13.00 sırasında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2128. Sokak'ta 3 katlı bir apartmana bitişik olarak bulunan ve üzeri tente ile kapatılan mobilya deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fuat S.'nin sahibi olduğu depoyu alevler kısa sürede sardı. Alevler ve dumanların üst katlara çıkması nedeniyle bina sakinleri güçlükle kendilerini dışarı attı. Yangındaki binadan çıkan bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı. Yan binaya geçen kadınları yakınları teselli etti. Yangında dumanlardan bir bebek ve annesi de etkilendi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan anne, çocuğuyla eşine uzun süre sarıldı. Bir itfaiye erininin de elinden yaralandığı görüldü. Depoya yakın olan yan binadaki bir otomobil de motor bölümünden yanarken, otomobilin sahibi Mustafa Nazmi Aydın büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, binaya dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Onlarca meraklı vatandaş ise yangını izleyerek, cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için çaba sarfetti.

Ağlayarak yangını izleyen Fatma Teke, “Korktum. Evi duman sardı. Biz de hemen dışarı çıktık. İkinci katta oturuyordum. Evdeydik, hemen camları kapatıp aşağı indik. Hala korkuyorum” dedi.

Otomobili yanan Mustafa Nazmi Aydın ise, “Burayı yanıcı maddelerde doldurdu mobilyacı. Sanki sanayiye dükkan kuruyor gibi ağzına kadar doldurdu yanıcı maddelerle. Söyledik kaç kez burada yangın çıkabilir diye ama sonuç alamadık. Bugün de korktuğumuz başımıza geldi. Bütün malzemeleri bizim binanın duvarına dayalı. Araçta benimdi, o da yandı” diye konuştu.