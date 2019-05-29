Antalya'da kedi mamalarının bulunduğu depoda mahsur kalan yavru kedi polisi alarma geçirdi. Zaman zaman kapı altından miyavlayarak kendini gösteren kedi, ekiplerin depoya girmesiyle gözlerden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 279 Sokak'taki 3 katlı bir binanın kilitli deposunda kedi sesi duyan vatandaşlar polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen polis, depoda bir açıklık bulup yavru kediyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Polis bir taraftan mahsur kalan kediye kapı altından su uzattı. Üst kat komşuların yardımıyla polis, deponun sahibine ulaştı. Kısa süre sonra deposuna gelen Soner Doğan, karşısında polisleri görünce endişelendi. Polis vatandaşlarla girdiği depoda, kedinin mama ve su kabının olduğunu görünce bölgeden ayrıldı.

“Kedi besleniyor”

Kedi maması dolu deponun kapısını açan Soner Doğan, “Kedi içeride besleniyor, saklanıyor çıkmıyor. Mama ve suyu önünde. Biz hayvan düşmanı değiliz. Yavru bu çıkartamıyoruz dışarı. Yavru olduğu için sürekli miyavlıyor. Kedi cennet gibi yerde. Paletlerin altına kaçıyor” dedi.

"Saatlerce miyavladı"

Şikayeti yapan Enver Karadağ ise, “Yeğenimi okula bırakacağım sırada zemindeki depodan kedi sesi geldiğini duyduk. Sağa sola baktım kimseyi bulamadım. Depo sahibine ulaşamadım kedi içeride saatlerdir miyavlıyordu. Sonunda polisi aradım. Komşularda kedinin 3-4 gündür depoda miyavladığını söyledi. Sıcak havada depoda mahsur kalması kötü. Ama şimdi ortamının iyi olduğunu gördük” diye konuştu.