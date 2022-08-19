Depodan çalınan 26 çuval keçiboynuzunu jandarma buldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir depodan çalınan 26 çuval keçiboynuzu, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Beyrebucak Mahallesi'nde yaşayan H.D., evinin deposundan yaklaşık 600 kilogram ağırlığında keçiboynuzunun çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Gazipaşa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma neticesinde hırsızlık olayının gerçekleştirildiği aracın plakası tespit edildi. Keçiboynuzlarının bulunduğu kamyonet, Mersin'in Anamur ilçesi yönüne giderken yakalandı. Araçtaki K.T., S.U., V.T., C.T. ve B.A. adlı şahıslar gözaltına alınırken, kasada bulunan 26 çuval keçiboynuzu sahibine teslim edildi.