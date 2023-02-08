Deprem bölgesine giden ambulans Gazipaşa'da kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deprem bölgesine giden ambulans kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmek için bölgeye sevk edilen S.Ç. idaresindeki 48 AFN 743 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bordür taşlarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçta bulunan 3 sağlık personeli, kazayı yara almadan atlattı.