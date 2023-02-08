Deprem bölgesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile, arkasından gelen midibüs çarptı. Midibüsün çarptığı otomobil, yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarparak dururken, kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazaya karışan midibüsün, depremzedelere yardıma gitmekte olan ekibi taşıdığı bildirildi.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Ali Ören'in kullandığı 07 YM 489 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile, Şahin Kaptan'ın kullandığı 07 FFS 70 plakalı midibüsün arkadan çarpması sonucu meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil, iş yerinin önünde kıyafetlerin sergilendiği standa çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Depremzedelere yardıma gidiyordu

Kazaya karışan midibüsün, Side Su Altı Kurtarma Merkezine ait olduğu ve depremzedelere yardım için kurtarma ekibini götürdüğü bildirildi.