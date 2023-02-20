Deprem bölgesine konteyner desteği

Deprem felaketinin hemen ardından bölgeye giden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren yardım kampanyası düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, aynı anda konteyner yardımında da bulundu. Toplanan yardımların köy köy direkt vatandaşa ulaşmasını sağlayan Başkan Esen, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardım kolisi, akaryakıt yardımı ve konteyner yardımında da bulunduklarını kaydetti. Özellikle ulaşılmayan köylere yöneldiklerini belirten Esen, vatandaşlarla bire bir görüşerek yardımları direkt kendilerine ulaştırdıklarını ifade etti.

“İlk günden itibaren bölgedeyiz”

Depremin ilk gününden itibaren afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için ilk etapta bölgede bin 895 çadır kurduklarını dile getiren Esen, “Depremzede yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermek için ekiplerimizle bölgedeyiz. Burada yapılacak çok iş var. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Burada arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Yurttaşlarımızın giyimden gıdaya kadar tüm temel ihtiyaçlarını gidermek için 40 yardım tırı gönderdik. Yardımlarımızı bizzat ekiplerimiz afetzede yurttaşlarımıza ulaştırdı. Bunun yanında barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. İlk etapta bin 895 çadır kurduk. Bunun yanında konteynerler de kuruyoruz. Köylerdeki depremzede yurttaşlarımız için çok sayıda konteyner kurduk ve kendilerine teslim ettik. Barınma ihtiyacını gidermek için konteyner desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.