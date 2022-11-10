Deprem Master Planı çalışmaları sürüyor

Antalya'nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilecek Deprem Master Planı çerçevesinde diğer kurumlarla yapılacak çalışmalar Deprem Master Planı Kurum Bilgilendirme Toplantısı'nda katılımcılara anlatıldı.

Antalya'nın 19 ilçesini içeren şekilde hazırlanan Deprem Master Planı Kurum Bilgilendirme Toplantısı'na Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Uygun Bolten, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin Elmas, Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam ile Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve altyapı kurumlarından ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak tarafından sunum yapıldı.

Kentimizi hazırlıyoruz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz Antalya'nın depreme hazırlıklı olması için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Yıllarca doğal afet konularının ülkede konuşulması ancak hiçbir şekilde planlamasının tam anlamıyla yapılmamasına vurgu yapan Cem Oğuz “Çeşitli meslek odaları tarafından Deprem Master Planı kavramı ortaya atıldı. Ancak bunu sahiplenecek kurum kuruluş 2022 yılının başına kadar tanımlanmamıştı. 2022 yılında AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı-İRAP 'ta da Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilgili tüm kurum-kuruluşlar, görevleri ve süreçler belirlenerek hareket edilecek. Kentimizde olabilecek bir deprem ve ya doğal afet konusunda hazırlıyoruz ”dedi.

CBS verileri oluşturulacak

Deprem Risk Yönetimi Şubesi Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak da sunum yaparak şunları söyledi: “Planın ilk aşaması olan "Yapı stoğu tespiti için yapı envanteri çalışmaları" çerçevesinde mahalle bazında yapılacak mikro bölgeleme ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olarak 1. kademe yapı incelemesi yapılarak risk analizi için veri toplanacak. Yapının bir anlamda kimlik bilgisi çıkarılarak yapı kullanım amacı, betonarme, kat sayıları, yapım yılı ve emsal yoğunluğu bilgileri elde edilecek. Nüfus verilerinin temini çalışmaları da yapılarak CBS verisi olarak işlenecek. Sonrasında risk analizleri tamamlanarak Deprem Master Planı oluşturulacak. IRAP ile "Yapı stoku tespit çalışmaları" ilçe belediye sorumluluğunda planlandığı için bu çalışmaları öncelikle ilçe belediyelerden ve destek olarak büyükşehir belediyemizden oluşturacağımız ekiplerle yürüteceğiz. Aynı zamanda altyapı kurumlarının da kendi tesisleri için yapması gereken IRAP'ta belirlenmiş hususları vurgulayarak eş zamanlı olarak tamamlanması gerekli.”