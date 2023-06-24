Deprem ve orman yangınının acısını ilmek ilmek dokudular

Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu'nun küratörlüğünde düzenlenen sergide son sınıf öğrencilerinin ‘Deprem ve Orman Yangınları' konulu kanaviçe eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu Atölyesi Öğrenci Sergisi'nde son sınıf öğrencilerinin dönem boyunca yaptıkları ‘Deprem ve Orman Yangınları' konulu kanaviçe eserler ‘Döngü' başlığıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştık”

Olbia Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, “Toplumun büyük bir kesimi tarafından takip edilen biz sanatçıların, doğal afetler ve risklerden korunma adına kamuoyunun dikkatini çekmek için, doğanın korunmasına karşı farkındalık oluşturarak Ormanlarımızı korumak ve vatandaşlarımızın orman yangınlarına sebep olacak durumlara karşı hassasiyet göstermeleri adına böyle bir çalışma yaptık. Aynı zamanda 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremlerde kaybettiklerimiz anısına Atölye dersimiz çerçevesinde öğrencilerimle yapılan çalışmalarla hazırladığımız bu sergi ile toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

“Kanaviçe eserler yer alıyor”

Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine renkli ipliklerle, çarpı şeklinde yapılan işlemelerden oluşan kanaviçe eserlerin aslında çok eski zamanlarda evlerde yapıldığını belirten Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, “Bu teknik, kanaviçe halk işlemeleri arasında Türk kadının en çok ve yaygın olarak uyguladığı bir işleme çeşididir. İnsanoğlunun kültürel değerleri arasında yer alan dokuma ile sosyal yaşantısı bütünleşmiş, estetik kaygı güderek de sanatla ilgili faaliyetlerde bulunmuşlardır. Buna göre ağaç çalışmaları bu dokuma sanatı ile ürün haline dönüştürülmüştür. Dokumacılıkta uygulanan yöntemler, teknik özellikler ile bilimsel gelişimler o toplumun tekstil tarihi hakkında geniş bilgi verirken, dokuma sanatının gelişimi ise o toplumun yapısı hakkında bizlere fikir vermektedir. Bu sergimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerime, her konuda bize destek veren Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne ve Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığımıza katılımlarından dolayı da sergimizi ziyaret eden sanatseverlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.