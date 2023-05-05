Depremde 4 meslektaşını kaybeden öğretmen, öğrencilerine deprem bilincini aşılamak için proje başlattı

Daha önce Antakya'da görev yapan ilkokul öğretmeni, 6 Şubat depremlerinde 4 öğretmen arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle Antalya'da görev yaptığı okulun öğrencilerine deprem bilincini aşılamak için ‘Mühendis Ellerim, Sağlam Temellerim' adlı projeyi başlattı.

Antalya Kepez İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Aysel Şener, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraşlı depremlerin ardından en son görev yaptığı Antakya'da 4 öğretmen arkadaşını kaybetti. Meslektaşlarını kaybetme üzüntüsüyle geceleri uyuyamayan Şener, deprem bilincini öğrencilerine aşılamak için ‘Mühendis Ellerim, Sağlam Temellerim' adlı projeyi geliştirdi. Depremölçer, depreme dayanıklı evler ve deprem arama kurtarma robotunun maketlerini yapan öğrenciler, deprem öncesi, anında ve sonrasında neler yapabileceği konusunda da bilinçlendirildi. Projeye, Kepez İlkokulu Müdürü Ramazan Burak Kahyaoğlu ve sınıf öğretmeni Sevgi Yanar'ın yanı sıra, aralarında Türkiye ile birlikte Romanya, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan'ın da bulunduğu 5 ülkeden 17 öğretmen, 85 öğrenci katıldı.

“Öğrencilere olumlu yönde katkısı var”

Kepez İlkokulu Müdürü Ramazan Burak Kahyaoğlu, 6 Şubat depreminin kendilerini çok derinden etkilediğini ifade ederek, projeyi de yakından takip ettiğini söyledi. Projenin deprem bilinci konusunda öğrencilere olumlu yönde katkısı olduğunun altını çizen Kahyaoğlu, “Öğrencilerimiz, depremölçer, depreme dayanıklı evler ve deprem arama kurtarma robotu tasarladılar. Bunlar bizler için sevindirici unsurlardı. Amacımız, 1 tane bile öğrenciyi deprem konusunda bilinçlendirebilmekti, istediğimiz de oldu” dedi.

"Geceleri uyuyamıyordum"

Projenin mimari Aysel Şener, 6 Şubat depremlerinin ardından en son görev yaptığı okuldan 4 öğretmen arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Şener, “Yaşanan deprem beni o kadar çok etkiledi ki. Ben 5 yıl Antakya'da kaldım. Buraya geldiğimde, en son görev aldığım okuldan 4 öğretmen arkadaşımı kaybettim. Antakya'da birçok öğrencim, dostlarım ve arkadaşlarım vardı. Deprem beni çok etkiledi, bu yüzden uyuyamıyordum. Faydalı olabilmek adına çocuklarımla bir çalışma yapma kararı aldım. Bir öğrencimi bile bilinçlendirebilirsem bu bana yeter diye düşündüm. Bu ilham kaynağım oldu ve depremle ilgili bir proje kurmaya karar verdim” diye konuştu.

"1 öğrenciye faydam dokunduysa ne mutlu bana"

Projeyle birlikte öğrencilerin deprem konusunda bilgisinin bilimsel olarak da arttığını aktaran Şener, “Öğrencilere, deprem öncesinde, sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirmeler yapıyoruz, bilgi ve bilimsel bilgiler veriyoruz. Projeyle çocukların kendilerine olan özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. 1 tane öğrenciye faydam dokunduysa ne mutlu bana” ifadelerine yer verdi.

"Güzel işler ortaya çıktı"

Proje yürütücülerinden sınıf öğretmeni Sevgi Yanar da, depremden dolayı projeye üzüntü ve heyecanı aynı anda yaşayarak başladıklarını belirterek, “Maalesef deprem ve büyük yıkımdan hepimiz çok etkilendik. Kurucumuz Aysel öğretmenin liderliğinde ve okul müdürümüzün desteğiyle bu projeye başladık. Bu proje sayesinde öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı ve istekliydi. Haberlerden ve çevrede konuşulanlardan çok etkilenmişlerdi. Depreme nasıl hazırlıklı olunabilir konusunda merak içerisindeydiler. Öğrencilerimizle birçok etkinlikler yapıp, bilinçlendirdik. Ailelere de katkısının olduğunu düşünüyoruz. Sonucunda güzel işler ortaya çıktı” dedi.