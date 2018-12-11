Depremde evleri zarar görenlere destek

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'ne bağlı Sülekler ve Dereköy Mahallelerinde 2015 yılında meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlara ‘Evini Yapana Yardım' (E.Y.Y.) metodu ile destek verilecek.

Korkuteli'nin Sülekler ve Dereköy Mahallelerinde 2015 yılında meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlara ‘Evini Yapana Yardım' metodu ile destek verilecek. Desteklerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Sülekler Mahalle Muhtarı Hakkı Horzum ve Dereköy Mahalle Muhtarı Ali Topal bir araya geldi.

İrban, 16 Şubat 2015 tarihinde meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlara ‘Evini Yapana Yardım' (E.Y.Y.) metodu ile devletin gereken desteği vereceğini söyledi.

Başkan İrban, “Mahallelerimizde bulunan bazı konutlar zarar görmüştü. Ağır ve yıkık derecede hasar gören afetzedelere yardım yapılabilmesi amacıyla çıkartılan ve 24.12.2017 gün ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının yapılması gerektiğinden afetzede ailelilerden 7269 Sayılı Kanun Hükümlerine göre talep ve taahhütnamesi alınmıştı. Antalya Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yer seçim çalışmaları yapıldı” şeklinde konuştu.

Yardımların yapılması için ilk imzaların atıldığını belirten İrban, “EYY metodu ile yapılması planlanan konutların iki tanesinin yapımına başlanıyor. Yüklenici firma yetkilileri ile yapılan protokolle ilk adımı attık. Bakanlığımız tarafından onaylanınca çalışmalar başlayacak. Rabbim milletimize başka afetler yaşatmasın” dedi.