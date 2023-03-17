Depremin yaralarını sanat ve sporla sarıyorlar

Akdeniz Üniversitesinde her yıl yürütülen toplumsal katkı projelerinin hedefinde bu yıl depremzedeler var. Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü tarafından çocuk ve gençlerin rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla “Depremzede Çocuklara Eğitsel Etkinliklerle Destek Projesi” hayata geçirildi. “Şimdi Depremzedeler İçin: Çocuklarla El Ele Mutlu Geleceğe” sloganlı proje kapsamında Akdeniz Üniversitesinde konuk edilen depremzede çocuk ve gençlerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli fakültelerin ev sahipliğinde eğitsel etkinler düzenleniyor. Öğretim üyeleri ve gönüllü öğrenciler eşliğinde düzenlenen çeşitli sanat, spor ve eğitim aktiviteleriyle çocukların ve ailelerin depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşması sağlanıyor.

"Untmadan normalleşelim"

Depremden etkilenenler için yardım ve destek faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği açıklamasında bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Büyük bir felaket yaşandı depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Ancak önümüzde daha uzun bir süreç var. Evet bir taraftan normalleşmeye çalışalım ancak bir taraftan da yardımlara devam etmemiz ve bu konuyu gündemde tutmamız gerekiyor.” dedi. Depremin sadece binaları yıkmadığını kalpleri de yaraladığını vurgulayan Rektör Özkan, “İlk aşamada el birliği ile fiziki ihtiyaçları sağladık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak onların gönlündeki yıkıntıyı onarmamız biraz zaman alacak. Bu sebeple yaşadıklarını bir nebze olsun unutturacak, uzaklaşmalarını sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda üniversitemizde hem aileler hem çocuklarımız için fakültelerimizin iş birliği ile çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Zaman zaman ben de bir araya geliyorum ailelerimizle. Durumlarını, ihtiyaçlarını soruyorum. Bugünleri hep birlikte dayanışma içinde atlatacağız.” şeklinde konuştu.

"Topluma katkı görevimiz"

Proje Danışmanı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, “Akdeniz Üniversitesi olarak toplumsal katkı politikamız doğrultusunda üniversitemizde her dönem yürüttüğümüz projeleri böyle bir dönemde Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın talimatı ile depremzedelere yönelik planlamaya karar verdik. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Turhan başkanlığında yaptığımız toplantılar neticesinde ilgili fakültelerimizden bu konuda destek alarak haftanın her günü farklı fakültemizde etkinlik programı yaparak bu projeyi yürütmeye başladık.” dedi.

Farklı alanlarda etkinlik

Projenin depremzede çocuk ve gençlerin ihtiyaçları ve tercihleri dikkate alınarak planlandığını söyleyen Prof. Dr. Abdurrahman Aktop “Biz bu projeyi önce çocuklar için düşündük. Çocuklar için bir adaptasyon olsun. Onlar bizim misafirimiz bizim kampüsümüzdeler. Kampüs içindeki yurtlarda yaklaşık 400 tane öğrenci var. Bu öğrencilerin 200'ü ilk ve orta öğretimde, onların programına göre ayarlayarak farklı fakültelerle etkinlik yaparak öğrencilere bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ailelere moral desteği

Çocukların yanında aileler için de etkinlik planlandıklarını söyleyen Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, çocuklar kadar ailelerin de bunu ihtiyacı olduğunu düşünerek özellikle akşam ve hafta sonlarında ailelere yönelik faaliyetler planladıklarını ifade etti. Projeyi 10 haftalık bir süreç için planladıklarını aktaran Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, “Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılacak etkinliklerin yanında Tiyatro Topluluğu çocuklara ve ailelere yönelik bir tiyatro sergileyerek, Devlet Konservatuvarı da müzik dinletileri sunarak bu sürece dâhil oldu. Diğer birimlerden gelen faaliyetlerle, burada bir ilçede yaşayan toplulukmuş gibi ailelere, çocuklara normalleştirme sürecinde etkinlik yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sanat iyileştirir

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, depremden özellikle çocukların çok olumsuz etkilendiğinin altını çizerek, “Onların bir nebze yüzlerini güldürmek için onları sanatla buluşturmak istedik. Rektör hocamız pandemi sonrası heykel sergisi açılışına geldiği zaman “Sanat iyileştirir” demişti. Biz bu sözü bir motto gibi benimseyerek depremzede çocuklarımız için de sanatın bu iyileştirici gücünden faydalanmak istedik.” diye konuştu. Proje ekibinden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Semih Büyükkol da bu etkinlik içinde birçok fakülte iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenleneceğini, Güzel Sanatlar Fakültesinde resim, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, grafik, müzik alanlarında her hafta öğrencilerle buluşacaklarını ifade etti. Doç. Dr. Semih Büyükkol ayrıca ‘deniz ve kültür' etkinliği ile deniz kenarında çeşitli geziler ve etkinlikler yapılacağını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Antalya Devlet Konservatuvarı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliği ile yürütülen projede, Proje Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Proje Ekibinde Prof. Ceren Hepyücel, Doç. Dr. Semih Büyükkol, Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül Karamık, Prof. Dr. Tolga Harorlı, Öğr. Gör. Yılmaz Kaplan, İlker Burak Kaya'nın yanı sıra öğrenciler ve gönüllüler yer alıyor.

Proje ile Eğitim Fakültesinde drama, eğlenceli fen etkinlikleri, Spor Bilimleri Fakültesinde voleybol, futbol, jimnastik, badminton, satranç, Güzel Sanatlar Fakültesinde resim, heykel, seramik, müzik, el sanatları etkinlikleri, Konservatuvarda çocuk dansları kukla, drama etkinlikleri yer alıyor. Ayrıca Tiyatro Topluluğu çocuklara ve ailelere yönelik tiyatro oyunları sergilerken depremzede aileler için de gastronomi etkinlikleri ile müzik dinletileri düzenleniyor.