Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar

Antalya'da Kepezspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor karşılaşmasında taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kepezspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor, Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda karşıya karşıya geldi. Mücadele öncesinde maça gelecek olan taraftarlara deprem bölgesinde bulunan çocuklara gönderilmek üzere oyuncak getirmeleri çağrısında bulunuldu. Bunun üzerinde stadı dolduran taraftarlar beraberinde oyuncak getirdi. Karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye depremzede çocuklarla çıkarken, çocukların formalarında 'Tek yürek Türkiye'm' yazdığı görüldü.

Yapılan anonsun ardından maç başlamadan taraftarlar getirdikleri oyuncakları sahaya attı. Oyuncaklar görevliler tarafından kısa sürede toplandı. Oyuncaklar, Kepez Belediyespor tarafından deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak. Oyuncakların sahadan toplanmasının ardından orta hakemliğini Melis Özçiğdem'in yaptığı karşılaşma başladı.

Karşılaşmayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezspor Futbol Takımı Başkanı İsmail İltemir, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti.