Depremzede öğrencilerin eğitimleri yarıda kalmasın diye koştular

Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası Runtalya Maratonu'nda AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar ve şirket çalışanlarından oluşan 60 kişilik takım, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte afetzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine destek vermek için koştu.

Bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Runatalya Maratonu, 5 Mart Pazar günü 45 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katılımı ile gerçekleşti. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü İlkay Baydar ve şirket çalışanlarından oluşan 60 kişilik takım ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek olmak amacı ile maratondaydı. AEDAŞ takımı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayalleri yarıda kalmasın diye koştu.

“Atılan her adım afetzedeler için”

İlkay Baydar, 2017 yılından bu yana STK'lara destek vermek için maratonda aralıksız olarak yer aldıklarını ifade ederek, “Bu kez maratonun hepimiz için çok farklı bir anlamı vardı. 6 Şubat günü peş peşe meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak büyük bir üzüntü ve yas içindeyiz. Türkiye geneline yaşanan seferberlik ruhu Uluslararası Runatalya Maratonu'nu da sardı. Bu yıl maratonda attığımız her adım afetzedelere destek olmak içindi. TEV ile birlikte çalışma arkadaşlarımdan oluşan 60 kişilik gönüllü ekibimizle afetzede öğrencilerin eğitimleri yarıda Kalmasın diye koştuk. Tüm arkadaşlarıma böyle anlamlı bir maratonda yer aldıkları için teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

1 Adım, 1 Hayat Koşusu

Yerli ve yabancı yoğun katılımla gerçekleştirilen Runtalya'da, 42, 21 ve 10 kilometrelik parkurların yanına bu sene bir parkur da depremden etkilenenlere destek olmak için eklendi. '1 Adım, 1 Hayat Koşusu' adı verilen 2 kilometrelik parkura, yalnızca sistem üzerinden bağış yapanlar ücretsiz katılabildi.