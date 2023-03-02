Depremzede takımla dostluk maçı

Adana'da salonları depremzedelere tahsis edildiği için Antalya'da kampa giren Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Muratpaşa Belediyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin etkilediği Adana'da salonları afetzedelere tahsis edilen Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'a tesislerini açtı. Sultanlar Ligi'ne verilen arada hazırlıklarını Muratpaşa'da sürdüren Adana temsilcisi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Muratpaşa Belediyespor'la hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma, depremde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Karşılaşmayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da izlerken 5 set üzerinden oynanan maçtan Çukurova Belediyesi galip ayrıldı. Maçın ardından iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Başkan Uysal da katıldı.