Depremzedelere aynı hizmet yeni yerinde devam edecek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kente gelen depremzedeler için oluşturduğu ücretsiz mağaza, pazartesiden itibaren Meydan Kavağı Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım Merkezi'nden hizmet vermeye devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından 200 binin üzerinde afetzede Antalya'ya geldi. Otellerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerde, öğrenci yurtlarında ya da tanıdıklarının, akrabalarının yanında kalan depremzedeler acil ihtiyaçlarını Muratpaşa Belediyesi'nin oluşturduğu ücretsiz mağazalardan karşıladı.

İlk ücretiz mağaza, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) 8 Şubat'ta açıldı. Soğuksu Mahallesi Yaşlı Evi, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve 99. Yıl Kuvayi Milliye Spor Salonu'ndaki yardım toplama merkezlerinden bir yandan deprem bölgesine insani yardım TIR'ları gönderilirken diğer yandan ilçe sakinlerinin gönderdiği yardımlarla ücretsiz mağaza da oluşturuldu.

ASSİM'deki mağazada tek tek elden geçen yardımlar cinsiyetlerine, bedenlere göre ayrıldı. Askılara asıldı. Çocuk bezi, şampuan gibi hijyen ürünleri ayrı bölüme alındı. Bu mağazadan kurulduğu günden bu yana 51 bin 822 kişi yararlandı. Muratpaşa, ikinci mağazasını ise Güzeloba Mahallesi'nde kuruldu. Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu'ndaki mağaza 11 Şubat'ta açıldı. Aynı şekilde düzenlenen mağaza, 27 Şubat'a kadar açık kaldı ve binlerce depremzedenin ihtiyacını karşıladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM mağazası 20 Mart Pazartesi'nden itibaren, aynı şekilde Meydan Kavağı Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım Merkezi'nden hizmet vermeye devam edecek. Mağazanın hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatler arasında açık olacağı bildirildi.